نصائح مالية لرواد الأعمال الشباب 7

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

حدد مدير مركز «إتقان» في دبي، جاسم عقيل، مجموعة من النصائح لرجال الأعمال من الشباب، وأصحاب الشركات الناشئة، مشيراً إلى أن عملية بناء شركة تعد بالفعل من أصعب الأشياء التي يحاول الشباب ورواد الأعمال القيام بها، حيث يرغبون في تحقيق أحلامهم في ريادة الأعمال وتعلم الكثير من الدروس.

وسلط عقيل الضوء على بعض الدروس المالية المهمة في عملية بدء النشاط التجاري، بهدف ألا تتكرر بعض الأخطاء المالية الشائعة، التي يرتكبها العديد من رواد الأعمال الشباب.

1 الوقت هو المال: عندما تبدأ النشاط التجاري لابد من أن تعرف أن من أثمن الأشياء لدى أصحاب المشروعات هو وقتهم، وكل لحظة تقضيها في القيام بأشياء لا علاقة لها بعملك تهدر الوقت والمال.

وإذا كنت تهدر وقتك في الذهاب إلى اجتماعات لا معنى لها ولا علاقة لها بعملك، يمكنك أن تجد نفسك في وضع مالي صعب.

2 الاستعداد للأفضل: يجب أن تكون مستعداً من الناحية المالية من أجل القفز إلى ريادة الأعمال، وإذا كنت تريد أن تكون رائد أعمال، فأوصيك بوضع ما يقرب من ستة أو تسعة أشهر من السيولة في المدخرات التي يمكنك الرجوع إليها.

3 إدارة التدفق النقدي: التدفق النقدي هو المقياس المالي رقم واحد الذي يجب أن تتعلم كيفية التحكم فيه عند تشغيل شركة.

4 تحديد أهداف واضحة: عندما تكون رائد أعمال في مرحلة مبكرة، لابد من تحديد أهداف واضحة المعالم، وفي مراحل زمنية مختلفة، وقابلة للقياس في وقت مبكر.

5 تتبع إنفاقك: عندما تبدأ العمل في البداية، لا تجعل تتبع الإنفاق ثانوياً، ولكن من المهم جداً إنشاء نظام لتتبع إنفاقك شهرياً.

6 ركز على إيجاد عميلك الأول: إذا لم يكن لديك عملاء فأنت لست نشاطاً تجارياً.

7 حافظ على نفقاتك الثابتة منخفضة: في المراحل الأولى من بدء النشاط التجاري، يكون من الذكاء الحفاظ على النفقات الثابتة بأن تكون منخفضة قدر الإمكان.