%5 نمواً في الرخص الجديدة بعجمان خلال النصف الأول من 2018

المصدر: عجمان ــ الإمارات اليوم

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أمس، بأن الرخص الجديدة في الإمارة سجلت نمواً بنسبة 5% خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضحت الدائرة في بيان أن عدد الرخص الجديدة وصل إلى 2312 رخصة في نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنةً بـ2196 رخصة في النصف الأول من العام الماضي، حيث ارتفعت الرخص المهنية بمعدل 19%، كما نمت خلال الفترة نفسها رخص «بدايات» المخصصة للمواطنين الراغبين في مزاولة النشاط الاقتصادي داخل المنازل بنسبة 1200%.

أما الرخص المجددة فقد جاء نموها مماثلاً للرخص الجديدة بمعدل نمو بلغ 5%، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 12 ألفاً و363 في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقارنةً بـ11 ألفاً و748 في الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ نمت الرخص المهنية والصناعية المجددة بمعدل 10% و9% على التوالي، وكذلك رخص «بدايات» بمعدل 117%.

وقالت مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في «اقتصادية عجمان»، زهرة البناي، إنّ «نمو الرخص الجديدة والمجدّدة يمثل خطوة متقدمة باتجاه ترجمة التطلعات الطموحة لإمارة عجمان لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، إلى القطاعات الحيوية المهمة، وكذلك تحفيز الاستثمارات الصناعية والأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة، التي من شأنها دفع عجلة بناء اقتصاد تنافسي متنوّع لاستدامة التنمية».

وأضافت البناي أن «الأداء الإيجابي خلال النصف الأول من العام الجاري، جاء نتاج مساعي الدائرة لرفع مؤشر الثقة بمناخ الأعمال، مدعومين بمبادرات نوعية تستهدف تطوير سياسات اقتصادية مشجعة، وتقديم تسهيلات استثمارية وتجارية تصب في خدمة رؤيتنا في إيجاد بيئة اقتصادية مزدهرة لرفاهية سكان الإمارة».