ارتفع سعر بيتكوين، اليوم الإثنين، إلى 64,603 دولارات، بحسب بيانات منصة «بينانس»، بعدما أعادت شركة «إنفيديا» جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي بعد 12 يوماً من استقالته، ما أشعل موجة صعود في الأسواق.

وبذلك تكون العملة قد صعدت نحو 9500 دولار عن أدنى مستوى بلغته يوم السبت، عند 55,100 دولار تقريباً.وقفز سهم «إنفيديا» نحو 34% في تداولات لسوق، بعد أن فقد قرابة نصف قيمته خلال سبعة أسابيع من التراجع.

وصعدت معه أسهم العملات المشفرة وشركات التعدين، إذ ارتفع سهم «ستراتيجي» نحو 13%، و«كوين بيس» نحو 9%.