«حيتان الكريبتو».. مليارات تتحرك في صمت

يُطلق مصطلح «حيتان الكريبتو» (Crypto Whales) على الأفراد أو الجهات التي تمتلك كميات ضخمة من عملة رقمية، بما قد يجعل تحركات محافظها محط أنظار المتداولين والسوق.

وعندما تنقل هذه الجهات كميات كبيرة إلى منصات التداول، قد يفسر المستثمرون ذلك بأنه إشارة محتملة إلى نية البيع، بينما قد تشير عمليات السحب الكبيرة إلى الاحتفاظ بالعملات أو نقلها لأغراض أخرى.

لكن حركة الحوت لا تعني تلقائياً أنه يشتري أو يبيع، فقد تكون التحويلات لأسباب تشغيلية أو لإعادة توزيع الأصول بين المحافظ والمنصات.