«سوق».. بلا جرس افتتاح أو إغلاق!

إذا أردت شراء سهم في إحدى البورصات التقليدية، فعليك الانتظار حتى تبدأ ساعات التداول الرسمية، لكن في عالم العملات الرقمية يختلف الأمر تماماً، إذ يمكن البيع والشراء طوال الوقت، ويرجع ذلك إلى أن العملات الرقمية لا تعتمد على بورصة مركزية واحدة تدير عمليات التداول، بل تُتداول عبر منصات رقمية وشبكات بلوك تشين موزعة حول العالم تعمل بشكل متواصل، وتقوم آلاف أجهزة الحاسوب المشاركة في هذه الشبكات بالتحقق من المعاملات وتسجيلها، من دون الحاجة إلى إيقاف النظام أو افتتاح سوق معينة، ويمنح هذا التشغيل المستثمرين مرونة كبيرة، لكنه يجعل السوق أكثر حساسية للأخبار والتطورات، فقد يؤدي قرار اقتصادي أو تنظيمي أو تغريدات من شخصية مؤثرة إلى تحركات سعرية حادة في أي ساعة من اليوم، ولذلك، فإن سوق العملات الرقمية لا تعرف جرس «افتتاح» أو «إغلاق»، فهي تعمل على مدار 24 ساعة يومياً طوال السنة، وهو ما يجعلها أكثر الأسواق نشاطاً وتقلباً في العالم.