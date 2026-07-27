«FOMO».. من أخطر أعداء المستثمر

عندما يرتفع سعر عملة رقمية بشكل كبير خلال فترة قصيرة، يشعر بعض المستثمرين بأنهم قد يفوتون فرصة تحقيق أرباح سريعة، ما يدفعهم إلى اتخاذ قرارات شراء متسرعة من دون إجراء دراسة أو تحليل كافٍ، ويُعرف هذا الشعور في عالم الاستثمار باسم «FOMO»، وهو اختصار لعبارة Fear of Missing Out، أي «الخوف من تفويت الفرصة».

يُعد «FOMO» أحد أبرز العوامل النفسية المؤثرة في أسواق العملات الرقمية، خصوصاً مع سرعة انتشار الأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتداول قصص عن تحقيق أرباح كبيرة خلال فترات قصيرة. وغالباً ما يدفع هذا الشعور المستثمرين إلى الدخول عند مستويات سعرية مرتفعة، قبل أن يواجهوا خسائر محتملة في حال تراجع السعر لاحقاً.

وينصح الخبراء بعدم اتخاذ قرارات استثمارية تحت تأثير العواطف أو الضغوط النفسية، والاعتماد على دراسة المشروع، وتقييم المخاطر، ووضع استراتيجية استثمارية واضحة، بدلاً من مطاردة الارتفاعات المفاجئة.