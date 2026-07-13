محافظ «بيتكوين» قديمة.. ثروات نائمة تظهر بعد عقد من الصمت

في وقت يركز المستثمرون على تحركات أسعار البيتكوين، تشهد سوق العملات المشفرة ظاهرة أكثر إثارة للدهشة، إذ بدأت مَحَافظ رقمية ظلت خاملة لأكثر من عقد من الزمن، بالعودة إلى النشاط بشكل مفاجئ، حاملة معها مليارات الدولارات من «الأصول» التي كان يُعتقد أنها ضاعت إلى الأبد.

وخلال الأشهر الأولى من عام 2026، رصدت شركات متخصصة في تحليل بيانات «بلوك تشين» تحركات غير معتادة لـ«محافظ رقمية» لم تسجل أي نشاط منذ 10 إلى 14 عاماً، بعضها يعود إلى السنوات الأولى لإطلاق عملة «بيتكوين»، عندما كانت قيمة العملة لا تتجاوز بضعة دولارات، وما يجعل هذه الظاهرة أكثر إثارة أن هوية أصحاب هذه المحافظ تظل مجهولة، إذ تُظهر شبكة «بيتكوين» حركة الأموال وتواريخها وقيمتها، لكنها لا تكشف عن أسماء المالكين.

وقال محللان ماليان إنه لا يوجد تفسير واضح لظهور بعض المحافظ التي أثير حولها الجدل أخيراً، إذ لاتزال هذه التحركات بحاجة إلى تحقيق وتحليل أعمق.

وأوضحا لـ«الإمارات اليوم» أن تقديرات الخبراء تشير إلى أن بين 17 و20% من إجمالي المعروض من «بيتكوين» قد فُقد بشكل دائم، لافتين إلى وجود نحو 1.8 مليون «بيتكوين» في محافظ لم تتحرك منذ عام 2014 أو قبل ذلك، وهو ما يمثل نحو 8.5% من إجمالي المعروض المقدر بنحو 21 مليون بيتكوين.

موجة غير عادية

إلى ذلك، قال كبير المطورين في شركة «OTS Capital» للخدمات الاستثمارية، علي عسكر: «شهد عام 2026 موجة غير عادية من تحركات محافظ (بيتكوين) قديمة ظلت خاملة لسنوات طويلة»، مشيراً إلى أنه وفي يناير 2026 تحركت محفظة «بيتكوين» خاملة منذ أكثر من 13 عاماً، وحولت نحو 909 «بيتكوين» بقيمة تقارب 48 مليون دولار.

وأضاف عسكر لـ«الإمارات اليوم»: «جُمعت هذه العملات بين عامي 2011 و2012 عندما كان سعر البيتكوين يراوح بين 13 و250 دولاراً فقط».

وتابع: «شهد شهر فبراير 2026 كذلك موجة أخرى من التحركات، إذ أظهرت بيانات متخصصة أن محافظ تعود إلى الفترة بين عامي 2011 و2017 حولت نحو 1900 بيتكوين، بقيمة بلغت 125 مليون دولار عبر 96 معاملة منفصلة».

وكشف أن «إجمالي الكميات التي تحركت خلال عام 2026 من المحافظ التي أُنشئت قبل عام 2015 بلغ نحو 8400 بيتكوين، وهو ما يعادل نحو 6% من إجمالي الكميات التي تحركت خلال عام 2025»، معتبراً أن العامين 2025 و2025 شهدا نشاطاً استثنائياً للمحافظ القديمة.

ولفت كذلك إلى أن «مارس 2026 شهد قيام عدد من المستثمرين الأوائل في البيتكوين بعمليات بيع كبيرة، من بينهم مستثمر اشترى 5000 بيتكوين قبل نحو 12 عاماً بسعر راوح بين 320 و330 دولاراً للعملة الواحدة آنذاك، ثم باع 3500 بيتكوين محققاً أرباحاً ضخمة تقدر بنحو 330 مليون دولار، مع احتفاظه بـ1500 بيتكوين».

وتابع: «باع مستثمر آخر 11 ألفاً و650 بيتكوين بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.16 مليار دولار على مدار خمسة أشهر، قبل أن يغلق مركزه الاستثماري بالكامل، ويخرج من السوق».

وقال: «تحركت في مايو 2026 أيضاً محفظة تعود إلى بدايات شبكة البيتكوين، أو ما يُعرف بـ(عصر ساتوشي ناكاموتو)، الذي يُنسب إليه تأسيس البيتكوين، ونقلت نحو 20 بيتكوين بقيمة تقارب 1.4 مليون دولار»، منوهاً بأن جهات متخصصة في تحليل «بلوك تشين» تحققت من الواقعة، وأكدت أن المحفظة لا تعود إلى ساتوشي.

وذكر عسكر أن تقديرات الخبراء تشير إلى أن بين 17% و20% من إجمالي المعروض من «بيتكوين» قد فُقد بشكل دائم، أي ما يعادل بين ثلاثة وأربعة ملايين «بيتكوين».

وأضاف أن إحدى شركات تحليل «بلوك تشين» قدرت وجود نحو 1.8 مليون «بيتكوين» في محافظ لم تتحرك منذ عام 2014 أو قبل ذلك، وهو ما يمثل نحو 8.5% من إجمالي المعروض. وقال: «عند إضافة نحو 1.1 مليون بيتكوين منسوبة إلى ساتوشي ناكاموتو ولم تتحرك منذ إنشائها، فإن إجمالي العملات غير النشطة قد يصل إلى نحو 2.9 مليون بيتكوين، أي ما يقارب 14% من إجمالي المعروض المتداول حتى اليوم»، مبيناً أن القيمة السوقية لهذه العملات، وفق الأسعار الحالية، تقدر بمئات المليارات من الدولارات، لتمثل كنوزاً رقمية ظاهرة للعيان على شبكة «بلوك تشين».

غياب التفسير

بدوره، قال الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «إكس باي» للتكنولوجيا المالية XPay، محمد عبدالمطلب: «لا يوجد تفسير واضح لظهور بعض المحافظ التي أثير حولها الجدل أخيراً»، مشيراً إلى أن هذه التحركات لاتزال بحاجة إلى تحقيق وتحليل أعمق قبل الوصول إلى استنتاجات دقيقة.

وأضاف عبدالمطلب أنه لا تتوافر بيانات مؤكدة حول نسبة عملات البيتكوين المفقودة فعلياً، ما يجعل من الصعب تحديد حجم العملات التي خرجت نهائياً من التداول.

وتابع: «من الممكن أن تعود أجزاء من هذه الأصول إلى التداول مستقبلاً، في حال تمكن أصحاب المحافظ من استعادة المفاتيح الخاصة، والوصول إلى أصولهم الرقمية مرة أخرى».

ورأى أن تحرك المحافظ القديمة لا يعني بالضرورة وجود عمليات بيع، لافتاً إلى أن نقل العملات بين المحافظ لا يؤثر في الأسعار بشكل مباشر، بينما يظهر الأثر في السوق فقط عند تحويل كميات كبيرة إلى «بيع» مقابل الدولار أو العملات المستقرة، وهو ما قد يسبب ضغوطاً بيعية.

وقال: «لا توجد تقارير موثوقة حتى الآن تفيد بوجود شركات نجحت في كسر تشفير محافظ البيتكوين أو استعادة المفاتيح المفقودة عبر اختراق الشبكة».