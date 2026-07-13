سر سقف الـ 21 مليون «بيتكوين»

منذ إطلاقها في عام 2009، صُممت عملة «بيتكوين» بآلية تضمن ألا يتجاوز إجمالي المعروض منها 21 مليون عملة، وهو الحد الذي حدده مبتكرها المجهول، ساتوشي ناكاموتو، ضمن بروتوكول الشبكة، ليصبح أحد أبرز العوامل التي تمنحها قيمتها على المدى الطويل.

ويهدف هذا السقف إلى الحفاظ على ندرة العملة، ومنع التضخم الناتج عن زيادة المعروض.

ولا يتم طرح جميع عملات «بيتكوين» دفعة واحدة، بل تُصدر تدريجياً كمكافآت للمُعدّنين الذين يتحققون من المعاملات ويؤمّنون الشبكة، كما تنخفض قيمة هذه المكافأة إلى النصف كل نحو أربع سنوات فيما يُعرف بحدث التنصيف (Halving)، وهو ما يؤدي إلى تباطؤ وتيرة إصدار العملات الجديدة مع مرور الوقت.

وحتى الآن، جرى تعدين أكثر من 19.9 مليون بيتكوين، ولم يتبقَّ سوى نحو مليون عملة سيتم إصدارها تدريجياً خلال العقود المقبلة، فيما تشير التقديرات إلى أن آخر «بيتكوين» سيُستخرج بحلول عام 2140.