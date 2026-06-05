لأول مرة منذ أكتوبر 2024.. "بتكوين" تهوي إلى ما دون 60 ألف دولار

شهدت أسواق العملات الرقمية هزة قوية اليوم، حيث سجلت عملة "بتكوين" (BTC) تراجعاً حاداً دفع بقيمتها إلى ما دون مستوى 60,000 دولار، حيث وصلت إلى عند 59,786 دولار، ويُعد هذا الهبوط هو الأول من نوعه الذي تكسر فيه العملة هذا الحاجز النفسي والتقني منذ شهر أكتوبر من عام 2024.

كسر هذا المستوى يفتح الباب أمام موجة من التسييل وضغوط البيع من قبل المتداولين لتفادي المزيد من الخسائر.

ويرى مراقبو السوق أن وصول السعر تحت مستوى 60 ألف دولار يمثل إشارة سلبية قد تدفع بالعملة لاختبار مستويات دعم أدنى خلال الساعات القادمة.