خبير ينصح بنقل الأصول الرقمية إلى المحافظ اللامركزية

في حادثة اختراق مفاجئة، تمكن قراصنة من الوصول إلى منصة تداول العملات الرقمية الشهيرة «Bybit»، وسحب ما يعادل 1.4 مليار دولار من عملة الإيثيريوم، ما أثار قلقًا واسعًا بين المستثمرين في السوق الرقمي، مسلطاً الضوء على المخاطر المتزايدة التي تواجه المستخدمين في المنصات المركزية.

وتعليقاً على ذلك، أوضح نواب البلوشي، الخبير في العملات الرقمية ورئيس مجلس إدارة شركة «بت كوينين» (Bitcoineen)، أن منصات التداول، مهما كانت كبيرة أو موثوقة، تظل عرضة للاختراقات والهجمات الإلكترونية. وأكد البلوشي، على ضرورة أن يتخذ المستثمرون خطوات أكثر حرصًا لحماية أصولهم الرقمية، مشيرًا إلى أن أفضل وسيلة لضمان الأمان هي نقل العملات الرقمية من المنصات المركزية إلى المحافظ اللامركزية.

ولفت إلى أن هذه الحوادث تشكل تحذيرًا للمستثمرين بأهمية تعزيز إجراءات الأمان، مشددًا على أن نقل الأصول إلى المحفظة الباردة (Cold Wallet) يمنح المستثمرين السيطرة الكاملة على أموالهم ويقلل من احتمالية تعرضهم للاختراقات. وأسفر الاختراق الأخير عن انخفاض في قيمة الإيثيريوم بنسبة 6%، وهو ما يعكس تأثير الحادث على ثقة المستثمرين، كما أظهرت البيانات زيادة كبيرة في عمليات سحب العملات من المنصات المركزية بعد الحادث، في تعبير واضح عن المخاوف من الأمان.

وأوضح البلوشي، أن هذه الحوادث تبرز هشاشة بعض المنصات المركزية، ما يضع تحديات جديدة أمام صناعة العملات الرقمية، مؤكداً على أهمية تعزيز البنية التحتية الأمنية لهذه المنصات لضمان استعادة الثقة بين المستثمرين. وأضاف: "اختراقات المنصات المركزية ليست جديدة، ولكن استمرارها قد يعوق تبني العملات الرقمية على نطاق أوسع، خاصة من قبل المؤسسات المالية الكبرى"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن السوق سيستمر في التكيف مع هذه التحديات، ومع تطور تقنيات الأمان، ستزداد القدرة على حماية الأصول الرقمية.

وتوقع البلوشي، أن تتصاعد المنافسة بين المنصات الرقمية لتحسين إجراءات الأمان، مما سيعزز من البنية الأمنية للصناعة بشكل عام، وبالتالي يساهم في رفع مستوى الثقة لدى المستخدمين.