"البيتكوين" ... صعود نحو قمة تاريخية جديدة

صعدت عملة "البيتكوين" في التعاملات المبكرة، اليوم، إلى قمة تاريخية جديدة، حيث تجاوز سعر العملة المشفرة مستوى 106 آلاف دولار.

وصعدت عملة "البيتكوين" في Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة، بنسبة 5% ما يعادل 106.362 آلاف دولار.

ووفق بيانات بوابة CoinMarketCap، التي تحسب متوسط سعر العملات بناء على أكثر من 20 بورصة، فقد صعدت "البيتكوين" بنسبة 4.34% ما يعادل 105.808 آلاف دولار.

لكن عملة "البيتكوين" قلصت بعد ذلك من ارتفاعها وسجلت في تعاملات الظهيرة 104.827 آلاف دولار.

وجاء ارتفاع عملة "البيتكوين" مدعوما بتصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، حيث تعهد بإنشاء احتياطي استراتيجي من "البيتكون"، وتهيئة بيئة تنظيمية داعمة للأصول المشفرة.