إنيسيو" تدخل السوق الإماراتي من بوابة البيع العقاري"

في إطار مساعيها الرامية لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار في العقارات على الخارطة، افتتحت وكالة إنيسيو العقارية أبوابها على أراضي الإمارات العربية المتحدة. وكانت آخر التقارير قد كشفت أنّ نسبة معاملات البيع على الخارطة في يناير 2023 في دبي قد بلغت 90%، وذلك مقارنة بالعام المنصرم، مع زيادة القيمة الإجمالية بنسبة 130%. وتسطّر هذه النسب أعلى ما بلغته معاملات البيع على الخارطة من حيث الحجم والقيمة خلال الشهر الأول من العام منذ العام 2012.

ودخلت إنيسيو سوق العقارات الإماراتي متعززةً بقيادة قوية من بنجامين ستافورد وكارل وايلداي، وهما خبيران متخصصان في المجال، وحاملةً في جعبتها خبرةً تزيد عن عقد في مجال المبيعات والعقارات. في الواقع، تضمّ محفظتها مجموعة مشاريع تابعة لبعض من المطورين العقاريين الرائدين في دبي، بما في ذلك شركة سيليكت جروب العقارية وشركة أمنيات العقارية ومجموعة صبحة للعقارات وشركة نشاما العقارية وشركة داماك العقارية.

وتعليقاً منه على افتتاح وكالة إنيسيو، قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي بنجامين ستافورد: "إنّه لمن دواعي سرورنا أن تتاح لنا فرصة العمل في هذه السوق الديناميكية التي شهدت بعضاً من أكبر المعاملات العقارية على مدار الأشهر الأخيرة. يشهد قطاع العقارات في دبي ازدهاراً بارزاً، لا سيّما وفي ظل ما تشهده الامارات اليوم من إصلاحات في شؤون التأشيرات وسهولة زيارة الإمارات والارتفاع المستمر في معدلات السياحة، فضلاً عن العروض الفريدة التي تجعلها الوجهة السياحية المفضلة للزوار من جميع بقاع الأرض. لذلك، فإننا نتطلع في هذا الصدد إلى أن نكون في طليعة مسار النمو هذا وتقديم خبراتنا لتلبية توقعات عملائنا، وتجاوزها حتّى، وذلك من خلال عملنا في هذه المدينة دائمة التطور على شتى المشاريع المرتقبة الجديدة التي لا تزال قيد التنفيذ.

وكانت دبي قد شهدت خلال العام المنصرم أيضاً نمواً في معدلات السياحة بنسبة 97%، 21% منها من أوروبا الغربية. وفي ظل التزايد المستمر الذي تشهده المدينة من حيث عدد الزوّار، يلجأ العديد للاستثمار في هذه الوجهة الجذابة عبر شراء العقارات. وتتوقع إنيسيو في هذا الإطار أن تعمد مختلف الأسواق الدولية إلى الاستثمار في القارات على الخارطة، بما في ذلك المملكة المتحدة وأوروبا والهند والصين.

وإنيسيو في الواقع كلمة لاتينية تعني "الإلهام" أو "البداية" أو "البدء". وعملاً باسمها، تسعى الوكالة جاهدةً لتقديم معيار جديد من التميز في قطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة، إذ تقدم الوكالة مجموعة من الخدمات، بما في ذلك بيع الشقق والعقارات وإدارة العقارات والخدمات الاستشارية للاستثمار العقاري. وقد تم تصميم خدمات إنيسيو لتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك المستثمرين من الأفراد والشركات ومطوري العقارات. ستساعد خدماتها الاستشارية الاستثمارية العملاء على تحديد فرص الاستثمار المربحة في قطاع العقارات والاستفادة منها. ويهدف مؤسسا الوكالة إلى تقديم منظور جديد لسوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال توظيف نهجهما الودي والعملي لتزويد المستثمرين بحلول لاستكشاف سوق الإمارات العربية المتحدة بسهولة.