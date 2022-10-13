عرض برج بالكامل مخصص لتجارة العملات المشفرة بدبي

عرضت شركة ريت للتطوير العقاري، reit developer، مبنى تجاري مخصص لتجارة العملات المشفرة والرموز غير القابلة للتداول ( NFTs ) تحت مسمى (كريبتو تاور)، وهو مبنى تجاري (تحت الإنشاء).

وأشارت مسؤولة التسويق بالشركة، أن البرج، والذي تم عرضه في جناح دبي للسلع المتعددة بمعرض جيتكس جلوبال 2022، والكائن في منطقة بحيرات الجميرا، سوف يتم البيع فيه والتأجير من خلال العملات المشفرة فقط .

ويمتد البرج على مساحة 150.000 قدم مربع من المساحة القابلة للتأجير وهو مكرس لإنشاء نظام بيئي مملوك للمجتمع. كل قدم مربع يساوي NFT واحد. عندما تمتلك عدة NFTs ، فأنت تمتلك أيضًا مساحة متساوية من الأقدام المربعة داخل البرج. لذلك ، تمثل NFT حصة نسبية من الإيرادات الفصلية للمبنى وتوفر لمالك NFT الفرصة للمشاركة في DAO.

يتم احتساب القدم المربع في برج Crypto بنفس الطريقة سواء كان ذلك للمساحات السكنية أو التجارية.

وأشارت الشركة على موقعها الإلكتروني، إنه سوف يتم توزيع الربح بالتساوي بين الجميع. من خلال عقد ذكي مخصص للاستثمار في هذه الأصول الجديدة.

وأضافت : (إننا لا نقوم فقط بإحداث ثورة في عملية الاستثمار في العقارات ، بل نطلق العنان أيضًا للإمكانيات الحقيقية التي تهدف إلى تحقيقها NFTs بشكل أساسي ونطبق وظائفها على هذا البرج.