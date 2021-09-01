مخاوف المستثمرين من فقدان الفرص ينعش «الأصول الرقمية»

المصدر: سامح عوض الله ■ دبي

أسهمت مخاوف المستثمرين في سوق العُملات المشفرة والأصول الرقمية، من فقدان الفرص الاستثمارية، عند صعود الأسواق، إلى دفع العملات الرقمية لمزيد من الصعود، كما أسهم في فتح المجال أمام بدائل العُملات المعروفة للتداول. وشهدت الفترة الماضية، ارتفاعاً لافتاً في أسعار عُملات «بيتكوين» و«إيثريم»، وذلك بدافع من شعور المستثمرين بالخوف من فقدان الفرص، الذي لايزال مستمراً في عالم العُملات المشفرة.

وتقول «بلومبيرغ» إن الشهر الجاري شهد ارتفاعاً لعُملة «كاردانو»، لتصبح ثالث أكبر الأصول الرقمية. كما أن عُملة «بينانس» أيضاً مرتفعة. فيما تنمو أسعار الأصول الرقمية الأخرى وتضاعفت أربع مرات في غضون أيام.

ونقلت عن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «eToro» للتداول الرقمي، يوني آسيا، قوله إن «هناك كثيراً من النشاط في سوق العُملات المشفرة، خصوصاً من حيث أحجام التداول أو مستوى نمو الشركات»، مضيفاً: «لقد شهدنا كثيراً من الوفرة في السوق خلال الفترة الماضية».

وأشار إلى أن أسباب انتعاش السوق تدور حول أسعار الفائدة المتدنية في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن جهود التحفيز المالي الضخمة التي قدمت شيكات لكثير من الأشخاص خلال جائحة «كورونا»، لافتاً إلى أن بعض هذه الأموال توجهت نحو العُملات المشفرة والأصول الرقمية. وأضاف: «15% من الأميركيين الذين تلقوا الشيكين التحفيزيين الأولين، استثمروا جزءاً من الأموال أو كلها في العُملات المشفرة. وأن نصف هؤلاء الأشخاص اشتروا بالفعل عُملات رقمية، وفقاً لمسح شامل أجراه موقع (ياهو فاينانس) على نحو 1000 شخص أميركي».

في السياق نفسه، نمت معدلات تنزيل تطبيقات تداول العُملات المشفرة، واحتلت(Coinbase Global Inc) المرتبة 11 بين التطبيقات المالية في تنزيلات متجر «أبل»، بعد أن احتلت المرتبة 23 ضمن فئتها في أغسطس الماضي. كما تقدمت التبادلات الرقمية (Kraken) و(Voyager)

و(Crypto.com) في ترتيبها بين التطبيقات الأكثر تنزيلاً.

وقال كبير استراتيجيي السوق في «جونز تريدنغ»، مايكل أورورك، إنه «مع تداول كل هذه الأموال، لا ينبغي أن نتفاجئ بوجود أشخاص يدفعون مبالغ باهظة من الأموال مقابل الأصول الرقمية التي يمكن إنشاؤها بسهولة»، مشيراً إلى أن الأجيال الشابة تهيمن على السوق، وليس من المستغرب أن ينجذب كثيرون نحو فضاء العُملات المشفرة.

ومنذ يوليو الماضي ارتفعت الأصول المُدارة للمنتجات الاستثمارية في الأصول الرقمية بأكثر من 57%، إلى ما يقرب من 55 مليار دولار. كما ارتفع متوسط أحجام التداول الإجمالية اليومية بأكثر من 46% إلى 544 مليون دولار، وهو أكبر ارتفاع على أساس شهري منذ مايو الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة العُملات المشفرة «FTX»، سام بانكمان فرايد: «كانت هناك مشاعر إيجابية بشكل عام تجاه العملات المشفرة أخيراً»، مشيراً إلى أن الرموز غير القابلة للاستبدال، ساعدت في قيادة الانتعاش، لافتاً إلى أن الانهيار الذي حدث في شهر مايو أصبح تاريخياً.

وفي غضون ذلك، سجلت أسواق الأسهم الأميركية أرقاماً قياسية يومياً. وقال الرئيس المشارك لشركة «Galaxy Digital Trading»، جيسون أوربان: «عندما تكون السوق في مثل هذه الحالة، يمكن للعُملات المشفرة أن تستفيد». وأضاف: «في الآونة الأخيرة، ترى الناس قلقون بشأن التضخم، وبشأن المعروض النقدي». وتابع: «لهذا السبب يشتري المستثمرون الأسهم والعُملات المشفرة كوسيلة تحوط ضد التضخم».

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