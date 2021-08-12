مجموعة آراء للمحاماة تستعد لإتاحة خدمة الدفع بالعملات الرقمية

المصدر: المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت مجموعة آراء للمحاماة والاستشارات القانونية، ومقرها دبي، عن استعدادها لطرح خدمة تتيح للعملاء سداد رسوم الخدمات المقدمة لهم بواسطة العملات الرقمية الافتراضية.

وتفصيلاً، قال رئيس مجموعة آراء للمحاماة والاستشارات القانونية، المحامي والمستشار القانوني عبدالله آل ناصر إن المجموعة ومنذ إطلاقها، اتخذت على عاتقها تطوير أدواتها بشكل متواصل لمواكبة التغييرات الحاصلة في ممارسة الأعمال، وخاصة تلك المتعلقة برقمنة الخدمات المقدمة للعملاء.

وأضاف آل ناصر أن التحول الكبير الذي أحدثته العملات الرقمية الافتراضية مؤخراً واعتمادها من قبل كبرى الشركات في تعاملاتها المالية، دفع المجموعة إلى التفكير جدياً بإتاحة خدمة الدفع بالعملات الرقمية للمتعاملين.

وبين المحامي آل ناصر أن إطلاق الخدمة من قبل المجموعة، بشكل رسمي جاء بعد عمليات بحث ودراسة واطلاع موسعة على تجارب مشابهة في هذا المجال طبقتها كبرى الشركات عالمياً، إضافة إلى حرص المجموعة على تطبيق أعلى درجات الأمن السيبراني لضمان سلاسة وأمان عمليات الدفع فضلاً عن مراجعة كافة التشريعات القانونية في الدولة والمتعلقة بهذا المجال وخاصة تلك المتعلقة بجرائم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ ستخضع كافة عمليات الدفع لمراحل تتعلق بالتقصي عن مصادر تلك الأموال والتأكد من شرعيتها.

وتابع آل ناصر: نحن في المجموعة نستمد إلهامنا بشكل متواصل من فكر قادتنا ورؤيتهم بجعل دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً، مشيراً إلى أن حدث إكسبو دبي 2020 دفع الكثير من المؤسسات والشركات المتواجدة على أرض الدولة لتطوير ورقمنة أعمالها لضمان جاهزيتها في التعامل مع الجهات والأفراد الذين سيحضرون هذا الحدث الكبير وتوفير أفضل الخدمات لهم.

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