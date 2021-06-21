إقبال النساء على العملات المشفرة أكثر من الرجال

المصدر: سامح عوض الله ــ دبي:

أظهرت دراسة استقصائية أن النساء أكثر انفتاحًا على استخدام العملات المشفرة في الحياة اليومية من الرجال. وأشارت الدراسة التي بنيت على استطلاع للرأي أجرته شركة كوالتريكس للأبحاث وشملت أكثر من 2000 بالغ بريطاني على دراية بالعملات الرقمية إلى أن ما يقرب من 7 من كل 10 مستخدمات من النساء للعملات المشفرة (69٪) يفكرن في التقدم للحصول على بطاقة خصم للعملات المشفرة، مقارنة بــ 6 من كل 10 رجال (58٪)

وأشارت الدراسة إلى أن النساء أيضًا أكثر عرضة لاقتراض الأموال باستخدام حيازة العملة المشفرة كضمان، حيث انفتحت 61٪ من النساء على تجربة ذلك، مقارنة بـ 53٪ من الرجال. ووجد الاستطلاع أن 39٪ من البريطانيين كانوا على الأرجح يستخدمون العملة المشفرة لإرسال الأموال أو تلقيها من الخارج.

كما حددت الدراسة العمر وعلاقته بمدى انفتاح الأشخاص على استخدام العملات المشفرة، حيث من المرجح أن يتقدم الأشخاص في الفئة العمرية 30-39 (93 ٪) للحصول على بطاقة خصم بالعملات المشفرة، في حين أن أولئك الذين لم يستخدموا العملة المشفرة بالفعل، كان الاهتمام أعلى بين 18- 29 سنة (62٪).

وأشارت الدراسة إلى أن أقل من ثلاثة أرباع المستطلع آرائهم رجحوا استخدام العملة المشفرة لإرسال الأموال إلى الخارج أو تلقي الأموال من الأصدقاء والعائلة خارج المملكة المتحدة.

وقال العضو المنتدب لأوروبا في شركة Coinbase، ماركوس هيوز، إن العملة المشفرة لديها القدرة على إحداث ثورة في النظام المالي وفتح مجموعة جديدة كاملة من الخدمات بما في ذلك خيارات الدفع والتحويل للعملاء.

وأضاف: "تظهر النتائج التي توصلنا إليها أن مواقف المستهلكين البريطانيين تجاه العملات المشفرة قد تطورت بشكل كبير لتصبح أكثر قبولًا لهذا رغم بعض العوائق التي تحول دون الاستخدام. ولفت أنه مع وجود 2٪ من سكان المملكة المتحدة (1.2 مليون) بدون حساب مصرفي حاليًا، فإن بطاقة الخصم بالعملة المشفرة لديها القدرة على أن تكون حافزًا لجعل البريطانيين أكثر انسجامًا مع أصولهم ومواردهم المالية.

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