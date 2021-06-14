تصريحات ماسك ترفع "بيتكوين" إلى 40 ألف دولار

المصدر: لندن - سنغافورة - رويترز

ارتفعت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" متجاوزة 40 ألف دولار اليوم، بعد تقلبات جديدة على مدار عطلة نهاية الأسبوع، إثر تغريدات من رئيس شركة "تسلا"، إيلون ماسك، الذي رد على انتقادات تتعلق بتأثيره على السوق، وقال إن "تسلا" باعت ما لديها من "بيتكوين" لكن قد تستأنف التعامل بها.

وتمايلت "بيتكوين" على وقع آراء ماسك لأشهر منذ أعلنت "تسلا" شراء ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة في فبراير، وقالت إنها ستقبل بها كوسيط دفع.

لكنه عاد لاحقا ليقول إن صانع السيارات الكهربائية لن يقبل "بيتكوين" بسبب بواعث القلق حيال الكهرباء الكثيفة التي تستهلكها عملية التعدين المستخدمة في استخراج العملة وأثر ذلك على تغير المناخ.

وقال ماسك على "تويتر" أمس: "عندما يتأكد استخدام مستخرجي العملة لنسبة معقولة من الطاقة النظيفة (في حدود 50%) مع استدامة ذلك مستقبلا، فإن (تسلا) ستعاود السماح بتعاملات (بيتكوين)".

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