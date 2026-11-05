حملة لاستدعاء 89 سيارة «كيا تيلورايد»

أطلقت شركتا «الطاير للسيارات» و«بريمير موتورز»، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والسياحة، حملة لاستدعاء 89 سيارة «كيا» من طراز «تيلورايد» موديل 2025، للسيارات المصنعة في أميركا، وكشفت بيانات الحملة أن أسباب الاستدعاء تأتي نظراً إلى وجود خلل في تصنيع آلية إمالة مسند ظهر المقعد الأمامي الكهربائي، حيث إنه قد لا يثبت مسند الظهر في موضعه بشكل صحيح.

ووفقاً للبيانات، فإن عدم ثبات المسند، قد يؤدي إلى عدم توفير الحماية الكافية للراكب في بعض حالات الاصطدام من الخلف، وستعمل الشركتان على فحص مجموعة إطار مسند الظهر واستبدالها عند الحاجة مجاناً.