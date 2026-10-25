النفط يسجل أعلى مستوى منذ 6 أشهر

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات عند تسوية تعاملات يوم الجمعة الماضي، لتسجل أعلى مستوياتها في نحو ستة أشهر.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 3.55 دولارات، بما يعادل 3.14%، لتصل إلى 116.72 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 29 أبريل، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.80 دولارات، أو 3.8%، إلى 103.27 دولارات للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع «خام برنت» بنسبة 6%، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.3%.