سعر الذهب عالمياً
ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، أول من أمس (الجمعة)، بعدما سجلت أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، لكنها تكبدت خسائر للأسبوع الثاني على التوالي. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4030.67 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس 3986.50 دولاراً خلال الجلسة، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم ديسمبر، 0.3% إلى 4046.40 دولاراً للأوقية. وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.3% إلى 53.81 دولاراً للأوقية، والبلاتين 0.9% إلى 1557.03 دولاراً، والبلاديوم 0.4% إلى 1050.50 دولاراً.
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