شركات ألمانية وهندية تشارك في «ويتيكس 2026»

تشارك مجموعة من الشركات الألمانية والهندية في الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

ويضم جناح ألمانيا المشارك في المعرض 20 شركة متخصصة، تُسلّط الضوء على منتجاتها وابتكاراتها التي تجمع بين خفض الانبعاثات والمحافظة على البيئة ورفع كفاءة العمليات في مجالات متنوعة، منها الطاقة والمياه والطاقة المتجددة والهيدروجين منخفض الكربون والذكاء الاصطناعي، كما يركز الجناح الهندي على مجموعة من القطاعات المستقبلية، لاسيما الطاقة النظيفة وأسواق الكربون، والمركبات الكهربائية، والتقنيات البيئية.