ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وصعود المعادن النفيسة الأخرى
سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفا في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم ، بعد أن لامست أدنى مستوى لها في شهرين خلال الجلسة السابقة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4127.40 دولار للأوقية (الأونصة) ، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 4150.60 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 60.39 دولار، وزاد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1653.88 دولار، وصعد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1141.00 دولار.
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