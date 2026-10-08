ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وصعود المعادن النفيسة الأخرى

سجلت أسعار ⁠الذهب ارتفاعاً طفيفا في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم ، بعد أن لامست أدنى مستوى لها في شهرين خلال الجلسة السابقة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4127.40 دولار للأوقية (الأونصة) ، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 4150.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة ​إلى 60.39 دولار، وزاد البلاتين 1.4 بالمئة ⁠إلى 1653.88 دولار، وصعد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1141.00 دولار.