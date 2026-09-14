618 مليار دولار تداولات أسواق المال الخليجية

سجلت أسواق المال الخليجية تداول نحو 401.7 مليار سهم خلال عام 2025، بارتفاع نسبته 19.5%، مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 618 مليار دولار، وفق آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبلغ إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية في 2025 نحو 3.9 تريليونات دولار، كما بلغ إجمالي عدد الشركات المدرجة في أسواق المال الخليجية 779 شركة، وبلغ عدد الشركات التي يسمح بتداول أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون في الأسواق الخليجية 756 شركة، بما يعادل 97% من إجمالي الشركات المدرجة، بينما وصلت النسبة إلى 100% في بورصات البحرين ومسقط وقطر والكويت.