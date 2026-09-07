إيران تعلن عن عن زيادة حادة في أسعار الوقود

أعلنت الحكومة الإيرانية عن زيادة حادة في أسعار الوقود، وسط الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تعصف بالبلاد منذ اندلاع الحرب.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة توزيع المنتجات النفطية الحكومية، كرامات ويس-كرمي، للتلفزيون الإيراني الرسمي، إن سعر لتر البنزين في السوق الحرة سيتضاعف اعتبارا من غد الثلاثاء، من 50 ألف ريال (3.6 سنت أميركي) إلى 100 ألف ريال.

وأضاف كرامات أن أسعار البنزين المدعوم ستظل دون تغيير.