«آيفون» القابل للطي يقترب من الظهور الأول في 9 سبتمبر

تستعد شركة أبل لعقد حدثها السنوي المرتقب في 9 سبتمبر المقبل بمقرها في «أبل بارك» بولاية كاليفورنيا، حيث يُتوقع أن تكشف عن أول هاتف «آيفون» قابل للطي في تاريخها، إلى جانب الجيل الجديد من هواتفها الاحترافية.

ومن المنتظر أن يكون الهاتف القابل للطي، الذي تشير تقارير إلى أنه قد يحمل اسم iPhone Ultra، أبرز مفاجآت الحدث، في خطوة تدخل بها أبل رسمياً سوق الهواتف القابلة للطي بعد سنوات من هيمنة منافسين على هذه الفئة.

كما يُتوقع أن تكشف الشركة عن iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، بينما تشير التقارير إلى تأجيل إطلاق النسخة الأساسية من iPhone 18 إلى ربيع 2027، ضمن تغيير في الجدول التقليدي لإطلاق هواتف أبل.

ويحمل الحدث أهمية إضافية كونه الأول تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد جون تيرنوس، الذي يتولى منصبه في الأول من سبتمبر خلفاً لتيم كوك، ما يجعله بداية مرحلة جديدة في قيادة الشركة.

ومن المتوقع كذلك الكشف عن أجيال جديدة من Apple Watch ومنتجات أخرى، فيما تقيم أبل الحدث تحت شعار «Surprise and Shine»، مع بثه مباشرة عبر منصاتها الرقمية.