استقرار الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع

استقر الدولار أمس، قرب أعلى مستوى له في أسبوع مقابل العملات الرئيسة. ولم يشهد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسة أخرى تغيراً يذكر عند 99.13 في بداية التداولات بآسيا. وتراجع اليورو والجنيه الإسترليني لقرب أدنى مستوياتهما خلال أسبوع مقابل الدولار، وسجلا 1.1652 دولار و1.3597 دولار، ولم يطرأ تغير يُذكر على سعر الين الذي استقر عند 159.34 مقابل الدولار. وفي ما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفع سعر عملة بتكوين 0.5% إلى 80620.33 دولاراً وتتجه لتحقيق مكاسب تقارب 30% خلال أغسطس.