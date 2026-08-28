الدولار يصعد بعد تصريحات وارش ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

ارتفع الدولار، اليوم الجمعة، ومدد مكاسبه خلال الجلسة ليتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية، بعد أن ​ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وارش إلى أن رفع أسعار الفائدة قد ‌يكون ضروريا ​إذا أحس صانعو السياسات بأن التضخم لا يتجه للعودة إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وقال وارش في أول خطاب له في ندوة جاكسون هول إن مجلس الاحتياطي الاتحادي "سيكون أمامه عمل يجب القيام به" إذا لم يتبين أن التضخم يتراجع. وعقب تصريحات وارش، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، 0.35% إلى 99.46 بعد أن سجل 99.592، وهو أعلى مستوى له منذ 19 أغسطس، فيما انخفض اليورو 0.34% إلى 1.1611 دولار.