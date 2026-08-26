استقرار أسعار الذهب والدولار وارتفاع العملات المشفرة

استقر الذهب، اليوم، بعد تسجيله أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر خلال الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 01:50 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4652.39 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 4709.20 دولار.

وصعدت الفضة 0.7 بالمئة إلى 69.09 دولار، والبلاتين 0.6 بالمئة إلى 1869.22 دولار، والبلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1345.30 دولار.

وفي أسواق العملات، استقر مؤشر الدولار عند 98.918 بعد مكاسب استمرت ثلاثة أيام.

واستقر اليورو عند 1.1675 دولار والجنيه الإسترليني عند 1.3647 دولار، فيما تراجع الدولار 0.1 بالمئة أمام الدولار الكندي إلى 1.38405.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.7172 دولار، بينما تراجع النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5962 دولار، واستقر الين عند 159.14.

وواصلت العملات المشفرة انتعاشها، إذ ارتفعت بتكوين 0.8 بالمئة إلى 78829.03 دولار وإيثر 0.7 بالمئة إلى 2453.10 دولار، لترتفع العملتان 25 و31 بالمئة على التوالي منذ بداية الشهر.