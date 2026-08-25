بتكوين تتجاوز 80 ألف دولار مع ضعف الدولار ومخاوف بشأن قيمته

ارتفع سعر عملة ​بتكوين الرقمية فوق مستوى 80 ألف ‌دولار، ​اليوم، إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مدعوما بضعف الدولار عقب إجراءات اتخذها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لتهدئة سوق السندات، مما أعاد قوة ⁠قطاع العملات المشفرة.

ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونجرس الأسبوع الماضي إلى إقرار مشروع قانون من شأنه تقديم تعريفات ‌أوضح لقطاع العملات المشفرة المتنامي، ومنذ ذلك الحين، صعدت بتكوين 16 بالمئة، وهي أكبر عملة ‌مشفرة في العالم.

وسجلت بتكوين في أحدث ‌التعاملات الآسيوية 80323.24 دولار بعدما لامست ‌في وقت سابق ‌81237.94 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف مايو. ​

وقفزت العملة ‌بنحو 28 ​بالمئة منذ بداية ⁠أغسطس، متجهة لتحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ نوفمبر 2024.

ودعمت وزارة الخزانة ​الأميركية ⁠سوق ⁠العملات المشفرة بشكل بعدما كشفت الأسبوع الماضي عن خطط لإعادة شراء مزيد من السندات ⁠طويلة الأجل للحد من مكاسب العوائد طويلة الأجل، وتحمل الدولار النصيب الأكبر من قلق المستثمرين.

وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي: "دفع (إعلان وزارة الخزانة) المشترين إلى التوجه بقوة نحو ‌الأصول المادية والرقمية مع عودة المخاوف من تراجع قيمة ​العملة... وسيؤدي أي صعود مستمر فوق هذا المستوى إلى فتح المجال أمام تحرك العملة نحو 95 ألفا و100 ألف دولار".