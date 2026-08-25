استقرار أسعار النفط وبرنت عند 92.16 دولار للبرميل

استقرت أسعار النفط اليوم ، في التعاملات الأسيوية المبكرة بعد ⁠انخفاضها بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة .

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 92.16 دولار للبرميل ، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا واحدا إلى 85.02 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود الخامين بأكثر من اثنين بالمئة أمس الاثنين، وهبط سعر الخام الأميركي إلى أدنى مستوى في ​أسبوع في ظل عمليات جني الأرباح بعد الارتفاع الذي شهدته الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين.