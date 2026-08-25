استقرار أسعار النفط وبرنت عند 92.16 دولار للبرميل
استقرت أسعار النفط اليوم ، في التعاملات الأسيوية المبكرة بعد انخفاضها بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة .
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 92.16 دولار للبرميل ، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا واحدا إلى 85.02 دولار للبرميل.
وتراجعت عقود الخامين بأكثر من اثنين بالمئة أمس الاثنين، وهبط سعر الخام الأميركي إلى أدنى مستوى في أسبوع في ظل عمليات جني الأرباح بعد الارتفاع الذي شهدته الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين.
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