ارتفاع أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى

سجل الذهب، اليوم، ⁠أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مواصلا ارتفاعه المدفوع بإعلان وزارة الخزانة الأميركية عن إعادة شراء للسندات.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 ​بالمئة إلى4668.19 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 14 مايو في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 4724.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية ​0.3 بالمئة إلى 69.16 دولار للأوقية، وزاد ⁠البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1883.93 دولار، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1359.00 دولار.