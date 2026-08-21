الذهب عند أعلى مستوياته منذ يونيو.. ومكاسب أسبوعية تتجاوز 3%

استقرت أسعار الذهب، اليوم، في التعاملات الآسيوية المبكرة متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدعومة بتراجع الدولار وجهود وزارة الخزانة الأميركية للحد من ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.

و لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في التعاملات الفورية عند 4514.23 دولار للأوقية (الأونصة) بعد بلوغ أعلى مستوى منذ ​أوائل يونيو في الجلسة الماضية، محققاً مكاسب بنسبة 3.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 4571.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 68.03 دولار للأوقية. ​وارتفع سعر البلاتين 01.1 بالمئة إلى 1846.29 دولار، وبلغ ⁠سعر البلاديوم 1333.11 دولار.

وتتجه المعادن الثلاثة جميعها نحو مكاسب أسبوعية.