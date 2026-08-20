الذهب يتراجع من أعلى مستوى خلال أكثر من شهرين

انخفض الذهب، ⁠اليوم، مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من شهرين.

وتراجع سعر الذهب، بحلول الساعة 03:31 بتوقيت جرينتش، ​في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4495.69 دولار للأوقية، وكان قد سجل في وقت سابق 4525.79 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من يونيو بعد قفزة تجاوزت 4 بالمئة الجلسة الماضية.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة لتصل إلى 4553.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ​ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 67.07 دولار ⁠للأوقية ، فيما انخفض البلاتين 1.3% إلى 1802.29 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1328.06 دولار.