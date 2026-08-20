الذهب يتراجع من أعلى مستوى خلال أكثر من شهرين
انخفض الذهب، اليوم، مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من شهرين.
وتراجع سعر الذهب، بحلول الساعة 03:31 بتوقيت جرينتش، في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4495.69 دولار للأوقية، وكان قد سجل في وقت سابق 4525.79 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من يونيو بعد قفزة تجاوزت 4 بالمئة الجلسة الماضية.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة لتصل إلى 4553.30 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 67.07 دولار للأوقية ، فيما انخفض البلاتين 1.3% إلى 1802.29 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1328.06 دولار.
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