إجمالي الدين الأمريكي يتجاوز حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تجاوز إجمالي الدين العام للولايات المتحدة حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، في ظل ارتفاع تكاليف برامج الدعم ومدفوعات الفوائد مقابل تراجع الإيرادات.

وأظهر البيان اليومي للوزارة أن الدين المستحق بلغ 40.047 تريليون دولار، مقسما إلى 32.266 تريليون دولار كسندات خزانة يحتفظ بها الجمهور، و7.782 تريليون دولار كحيازات حكومية للوكالات التابعة.