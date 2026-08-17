ارتفاع الذهب و المعادن النفيسة الأخرى مع تراجع الدولار

ارتفعت ⁠أسعار الذهب على نحو طفيف في بداية تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم ، مدعومة بضعف الدولار وأحدث البيانات الاقتصادية التي حدت من التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الشهر المقبل.

وارتفع ​سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4388.62 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 4444.30 ‌دولار.

و ⁠انخفض مؤشر الدولار الأميركي 0.1 بالمئة، مما جعل ‌الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة لحاملي ⁠العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن ⁠النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في التعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 65.19 دولار للأوقية ، ​وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1755.40 دولار، ⁠وزاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1329 دولاراً.