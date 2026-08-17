ارتفاع الذهب و المعادن النفيسة الأخرى مع تراجع الدولار
ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف في بداية تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم ، مدعومة بضعف الدولار وأحدث البيانات الاقتصادية التي حدت من التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الشهر المقبل.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4388.62 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 4444.30 دولار.
و انخفض مؤشر الدولار الأميركي 0.1 بالمئة، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في التعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 65.19 دولار للأوقية ، وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1755.40 دولار، وزاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1329 دولاراً.
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