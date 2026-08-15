مطار دمشق يستقبل أول رحلة مباشرة من ألمانيا بعد انقطاع 14 عاماً

وصلت إلى مطار ‏دمشق الدولي في سورية اليوم السبت أول رحلة جوية مباشرة من مطار برلين في ألمانيا عبر شركة (‏Sundair) الألمانية، بعد انقطاع دام نحو 14 عاماً.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم أن ذلك يعد إيذاناً باستئناف ‏الربط الجوي المباشر بين العاصمتين السورية والألمانية.‏

ونقلت الوكالة عن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري قوله "إن عودة الرحلات المباشرة بين برلين ودمشق تحمل أهمية خاصة، ليس فقط من ‏ناحية تسهيل حركة السوريين المقيمين في ألمانيا، وإنما أيضاً لما تمثله من مؤشر على ‏عودة شركات الطيران الأوروبية إلى السوق السورية واستعادة الثقة بقطاع الطيران ‏السوري".‏

وأشارت الوكالة إلى أن سورية ‏وألمانيا وقعتا في قصر المؤتمرات بدمشق، الاتفاقية ‏النهائية للنقل ‏الجوي في 16 ‌‏‌‏ يوليو الماضي، التي مهدت لاستئناف ‏الرحلات ‏الجوية بين البلدين.‏