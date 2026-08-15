مطار دمشق يستقبل أول رحلة مباشرة من ألمانيا بعد انقطاع 14 عاماً
وصلت إلى مطار دمشق الدولي في سورية اليوم السبت أول رحلة جوية مباشرة من مطار برلين في ألمانيا عبر شركة (Sundair) الألمانية، بعد انقطاع دام نحو 14 عاماً.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم أن ذلك يعد إيذاناً باستئناف الربط الجوي المباشر بين العاصمتين السورية والألمانية.
ونقلت الوكالة عن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري قوله "إن عودة الرحلات المباشرة بين برلين ودمشق تحمل أهمية خاصة، ليس فقط من ناحية تسهيل حركة السوريين المقيمين في ألمانيا، وإنما أيضاً لما تمثله من مؤشر على عودة شركات الطيران الأوروبية إلى السوق السورية واستعادة الثقة بقطاع الطيران السوري".
وأشارت الوكالة إلى أن سورية وألمانيا وقعتا في قصر المؤتمرات بدمشق، الاتفاقية النهائية للنقل الجوي في 16 يوليو الماضي، التي مهدت لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.
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