الذهب يتراجع عن أعلى مستوى في أكثر من شهرين

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح، بعدما سجل المعدن الأصفر في الجلسة السابقة أعلى مستوى له في أكثر من شهرين.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4330.37 دولار للأوقية، بحلول الساعة 01:03 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8% إلى 4386.80 دولار.

وكان الذهب قد صعد أمس الخميس إلى أعلى مستوى له منذ 5 يونيو، قبل أن يتراجع 1.3% ويمحو مكاسب الأسبوع.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.8% إلى 63.92 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1% إلى 1700.60 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.3% إلى 1303.25 دولار، ليسجل المعدنان أدنى مستوياتهما منذ 4 أغسطس.