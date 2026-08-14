ارتفاع طفيف في أسعار النفط و"برنت" عند 87.16 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في تعاملات، اليوم، بعد تراجعها بأكثر من 2% في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات، أو 0.1%، إلى 87.16 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 4 سنتات إلى 81.29 دولار للبرميل.

ورغم تراجع الخامين في الجلسة السابقة وتخليهما عن جزء من المكاسب التي حققاها خلال موجة صعود استمرت 6 جلسات لبرنت و5 جلسات للخام الأميركي، فإنهما لا يزالان يتجهان لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 4%.