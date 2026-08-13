الذهب يلمع مُجدداً مع صعوده لأعلى مستوى في أكثر من شهرين

سجل الذهب، اليوم، أعلى مستوى له في أكثر من شهرين بعدما أدت بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى تقليص التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة قريبا.

وارتفع الذهب ​في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4433.62 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن قفز بنحو واحد بالمئة في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ الخامس من يونيو الماضي .

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.6 بالمئة ‌إلى 4493 ⁠دولارا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت ⁠الفضة في المعاملات الفورية بنحو واحد في المئة إلى 65.91 دولار للأوقية، بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أعلى ​مستوى لها منذ 22 يونيو ، وزاد البلاتين 0.3 ⁠بالمئة إلى 1762.70 دولار ، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1371.20 دولار.