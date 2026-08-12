ارتفاع أسعار النفط و"برنت" يقترب من 90 دولارا للبرميل
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم، مواصلة مكاسبها بعد صعودها بأكثر من دولار عند التسوية في الجلسة السابقة.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا، أو 0.81%، إلى 89.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:53 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71 سنتا، أو 0.85%، إلى 83.91 دولار.
وسجل الخامان القياسيان أعلى مستويات إغلاق لهما منذ 31 يوليو، بعدما ارتفعا بأكثر من دولار الثلاثاء، ليواصلا مكاسبهما عقب قفزة بنحو 5% يوم الإثنين.
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