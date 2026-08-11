تويوتا تستدعي 655 ألف سيارة كامري بسبب وجود خلل

أكدت شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا موتور كورب اليوم الثلاثاء استدعاء حوالي 655 ألف سيارة طراز كامري على مستوى العالم، بسبب وجود خلل في شاشة العرض يمكن أن يعطل مؤشرات السلامة مثل إشارات الانعطاف وأضواء التحذير عند بدء تشغيل السيارة.

ويوجد الجزء الأكبر من السيارات التي تشملها خطة الاستدعاء في الولايات المتحدة حيث يوجد أكثر من 508 آلاف سيارة كامري هجين طراز 2025-2026.

ووفقا للوثائق التي نشرتها الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأميركية، فإن هذه السيارات مزودة بشاشة عرض مدمجة مقاس 7 بوصات، يمكن أن تتعطل عند بدء التشغيل. وقد تتعطل عند تشغيلها. وبالإضافة إلى إشارات الانعطاف وأضواء التحذير، قد لا تعمل بعض التنبيهات الأخرى، مثل تنبيهات ربط حزام الأمان وجهاز التنبيه في حال ترك المفتاح في مكان التشغيل.

وتحذر الإدارة الأميركية من أن هذه الأعطال في الشاشة تزيد مخاطر الحوادث، سواء بالنسبة للسائقين الذين قد لا يتمكنون من رؤية المؤشرات التحذيرية، أو بالنسبة لمستخدمي الطريق الآخرين الذين قد لا يتمكنون من إدراك نية السائق تغيير الاتجاه أو الإشارة إلى وجود خطر في المركبة.

وأعلنت شركة تويوتا موتور أميركا الشمالية، ومقرها تكساس، الفرع الأميركي لتويوتا اليابانية، اعتزامها إبلاغ جميع مالكي سيارات كامري التي تشملها خطة الاستدعاء بضرورة إحضار سياراتهم إلى وكيل معتمد. لتحديث برنامج الشاشة وحل المشكلة مجانا.