للمسافرين المعفيين من تأشيرة الدخول.. أوروبا تؤجل تصريح «إتياس» إلى أجل غير مسمى

أرجأ الاتحاد الأوروبي، إطلاق نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي"إتياس"، إلى أجل غير مسمى، والذي كان مقرراً بدء العمل به عام 2021، قبل أن يتعرض لسلسلة من التأجيلات المتتالية.

وبموجب القرار، فإن المسافرين المعفيين من تأشيرة الدخول لأوروبا لن يكونوا مطالبين، في الوقت الراهن، بالحصول على تصريح "إتياس" قبل السفر.

وبحسب أحدث المعلومات الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني للنظام، فإن النظام خارج الخدمة حالياً، ولم يتم تسجيل أي طلبات للحصول على تصاريح سفر.

وأكد الموقع، أن الاتحاد الأوروبي سيعلن الموعد المحدد لبدء تشغيل النظام قبل إطلاقه بعدة أشهر، من دون تحديد تاريخ جديد.

ويأتي التغيير بعد أسابيع فقط من تقارير كانت تُشير إلى تأجيل تشغيل النظام لعام 2027.

يرمز النظام إلى برنامج معلومات وتصاريح السفر الأوروبي، وهو نظام إلكتروني يهدف لفرض تصريح سفر مسبق على مواطني الدول المعفاة من تأشيرة الدخول إلى منطقة الدول الأوروبية المشاركة، ويشبه من حيث المبدأ نظام "إيستا" المعمول به في الولايات المتحدة، ونظام "افي" الكندي.

وعند دخوله حيز التنفيذ، سيتعين على المسافرين المشمولين بالنظام تقديم طلب إلكتروني ودفع الرسم المقرر قبل السفر إلى إحدى الدول الأوروبية الثلاثين المشاركة، وستكون الموافقة صالحة لمدة ثلاث سنوات أو حتى انتهاء صلاحية جواز السفر، أيهما يأتي أولاً.