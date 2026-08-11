ارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى في شهرين

ارتفع الذهب، اليوم، للجلسة الثالثة على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 4432.74 دولار للأوقية (الأونصة) ، مسجلا أعلى مستوى منذ الخامس من يونيو ​، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.7 بالمئة إلى 4492.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في ​المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 66.30 دولار للأوقية، وزاد ⁠البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1765.26 دولار، وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1394 دولارا.