مصر تحيل جميع شركات اتصالات الهاتف المحمول للنيابة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر ‌اليوم الاثنين، ​إحالة جميع شركات اتصالات الهاتف المحمول العاملة في البلاد إلى النيابة العامة بعد اكتشاف مخالفات بشأن تسجيل خطوط اتصال بأسماء مواطنين دون علمهم أو حيازتهم لتلك الخطوط.

وقال الجهاز، وهو هيئة حكومية تدير وتنظم قطاع الاتصالات منذ عام 2003، في بيان إنه "في ضوء متابعة للشكاوى ⁠الواردة من بعض المستخدمين بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها.. أعلن الجهاز إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، وذلك لاتخاذ شؤون التحقيق حيال الوقائع محل الشكاوى، ‌في ضوء ما قام به الجهاز من إجراءات الفحص والتفتيش للشكاوى الواردة إليه خلال اليومين الماضيين، وما استتبعه من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة ‌بها".

وأضاف الجهاز أنه "أقر حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة تستهدف إحكام ‌منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع ‌تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً"، ‌عقب اجتماعات عقدها مع شركات الاتصالات.

وأوضح أن هذه الإجراءات تضمنت "وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة ​من خلال أنظمة الشركات ‌للجهات والمؤسسات، سواء ​التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات ⁠الحكومية"، مع إلزام الشركات بإرسال رسائل نصية لكافة الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات لإبرام عقود جديدة.

وتتيح شركات ​الاتصالات في ⁠مصر إنشاء "محفظة مالية" ⁠إلكترونية متصلة برقم الهاتف المحمول يمكن من خلالها تحويل واستلام المبالغ النقدية، وكذلك تربط الحكومة الكثير من الخدمات بأرقام هواتف الأفراد مثل الحسابات البنكية والمخالفات ⁠المرورية ودفع الفواتير في إطار خطة قومية للتحول الرقمي.

وسجل عدد من المواطنين مقاطع فيديو أو كتبوا على صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية اكتشافهم بالصدفة وجود خطوط اتصالات بأسمائهم دون أدنى علم لهم بها. وذكر بعضهم أنهم تقدموا ببلاغات للشرطة لإخلاء ‌مسؤوليتهم من ارتكاب أي مخالفات قانونية بواسطة تلك الخطوط.

وقدرت وزارة الاتصالات عدد مشتركي خدمات الهاتف ​المحمول في مصر حتى نهاية ديسمبر بنحو 123 مليون مشترك. وتقدم الخدمة محلياً شركات أورنج وفودافون مصر و(إي آند مصر) والمصرية للاتصالات (وي).