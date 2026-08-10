«JustMarkets»: تباين سياسات البنوك المركزية في عام 2026.. الموضوع الكلي الذي يجب على كل متداول فهمه

ترى شركة JustMarkets أن أحد المواضيع الاقتصادية الكلية الرئيسية في عام 2026 بالنسبة لمتداولي العقود مقابل الفروقات هو تباين سياسات البنوك المركزية. يشير المفهوم إلى الفترة التي تتوقف فيها البنوك المركزية الرئيسية عن التحرك في نفس الاتجاه، أو بنفس السرعة، أو لنفس الأسباب.

لا يتعلق زوج EUR/USD بأوروبا فقط؛ لا يتعلق زوج GBP/USD بالمملكة المتحدة فقط؛ و USD/JPY لا يتعلق باليابان فقط. بمجرد أن تبدأ هذه الاتجاهات في الاستقلال عن بعضها البعض، تصبح تحركات أسعار صرف العملات الأجنبية هيكلية.

لماذا يؤثر التباين على سوق العملات الأجنبية

عادة ما يبدأ تباين سياسات البنوك المركزية في ظل اختلاف معدلات التضخم والنمو الاقتصادي وإحصاءات سوق العمل. عندما يكون الاحتياطي الفيدرالي متشدداً ويعتزم البنك المركزي الأوروبي تخفيف سياسته النقدية، فقد يظل الدولار قوياً مقابل اليورو. إذا بدا بنك إنجلترا أكثر تيسيراً في السياسة بينما تظل السياسة الأمريكية ثابتة، فقد ينخفض سعر صرف GBP/USD.

قد يكون USD/JPY حساساً بشكل خاص للفجوة بين أسعار الفائدة الأمريكية وتوقعات السياسة اليابانية. عندما يصبح بنك اليابان أكثر تشدداً بينما تستقر أسعار الفائدة الأمريكية، قد يصبح الين أكثر تقلباً.

تتفاعل الأسواق مع اختلاف السياسات قبل اتخاذ قرارات أسعار الفائدة. التوقعات، والخطب، وتقارير التضخم، وعائدات السندات مهمة.

ما الذي يجب على المتداولين تتبعه

لا يتم تحديد تباين البنك المركزي من خلال خبر واحد فقط. يتم تشكيله عبر عدة إشارات:

● تقارير التضخم واستمرار الضغوط التضخمية؛

● إحصاءات النمو الاقتصادي وسوق العمل – نمو التوظيف والأجور؛

● خطابات البنك المركزي ومحاضر اجتماعاته وأنماط التصويت؛

● فروق العوائد بين الاقتصادات الرئيسية الكبرى؛

● مراكز تداول العملات الأجنبية المزدحمة USD و EUR و GBP و JPY.

عندما تتوافق هذه الإشارات، تصبح الصورة الكلية عادةً أقوى. إذا تعارضت الإشارات، فقد يزداد خطر حدوث اختراقات خاطئة وتقلبات أعلى.

كيف يؤثر اختلاف سياسات البنوك المركزية على أزواج العملات الرئيسية

يمكن أن يؤثر اختلاف سياسات البنوك المركزية على أزواج العملات الرئيسية بشكل مختلف:

● قد يعتمد سعر EUR/USD على تباين توقعات السياسة النقدية بين الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي؛

● قد يشهد سعر GBP/USD تحركاً قوياً إذا تغيرت توقعات بنك إنجلترا بشأن التضخم أو الأجور في المملكة المتحدة؛

● قد يصبح سعر USD/JPY متقلباً إذا أصبحت أسعار الفائدة الأمريكية متوافقة مع توقعات بنك اليابان؛

● من المتوقع أن تشعر الأسواق المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعواقب التضخم المستورد وارتفاع تكاليف التمويل، كما ينعكس ذلك في ضعف العملات المحلية.

ولهذا السبب فإن تباين سياسات البنوك المركزية ليس مجرد مشكلة للاقتصاديين. يمكن أن يؤثر هذا الموضوع الكلي على عقود الفروقات في أسواق العملات الأجنبية والمعادن الثمينة والمؤشرات والسلع والأسواق الناشئة.

موضوع الاقتصاد الكلي في سياق التداول

يمكن للمتداولين مراقبة ما إذا كانت توقعات السياسة تتحرك معًا أم متباعدة، حيث قد تشير الإشارات المتوافقة إلى اتجاه أوسع في السوق.

على سبيل المثال، من المهم النظر إلى ثلاثة عوامل: توجيهات البنك المركزي، وزخم التضخم، وفروق العوائد. إذا أرسلوا نفس الإشارة، فمن الممكن الحديث عن اتجاه جديد في السوق.

توفر JustMarkets للمتداولين إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية والأدوات وسياق السوق لتتبع المواضيع الكلية.

لا تستطيع البنوك المركزية تحريك عقود الفروقات على العملات الأجنبية. لكن عندما تبدأ سياساتهم في التباعد، يصبح من الممكن حينها ظهور اتجاهات في سوق الصرف الأجنبي.

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