الذهب يتراجع 0.5% بعد بلوغه أعلى مستوى في 7 أسابيع

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، بعد أن لامست يوم الجمعة أعلى مستوى لها منذ 17 يونيو.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4322.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 4381.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2% إلى 63.45 دولار للأوقية، والبلاتين 0.1% إلى 1742.50 دولار، بينما هبط البلاديوم 1.1% إلى 1362.97 دولار.