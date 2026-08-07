ترامب يجدد مساعيه لإقالة ليزا كوك من مجلس الفيدرالي الأميركي

أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إحياء هجومه على ليزا كوك، ملوّحاً بإقالة محافظة مجلس الاحتياطي الفديرالي، حتى بعد أن منعت المحكمة العليا الأميركية في يونيو الماضي محاولاته السابقة لعزلها.

وأرسل البيت الأبيض هذا الأسبوع خطاباً إلى كوك، يفيد بأنه "يدرس" إقالتها، بحسب شخصين مطلعين على المراسلات، وفق صحيفة فايننشال تايمز.

تأتي المحاولة الجديدة لإبعاد محافظة الاحتياطي الفيدرالي بعدما قضت المحكمة العليا الأميركية في يونيو بإمكان بقاء كوك في منصبها، بينما تواصل الإدارة مساعيها القانونية لعزلها أمام المحاكم الأدنى درجة.

وبحسب CNBC ذكر مساعد الرئيس في البيت الأبيض دان سكافينو، في رسالة وجهها إلى كوك يوم الأربعاء، أن هناك "سبباً كافياً للاعتقاد بأنك أدليت ببيانات كاذبة في اتفاقية واحدة أو أكثر من اتفاقيات الرهن العقاري".

وكان ترامب قد حاول إقالة كوك في أغسطس الماضي على خلفية مزاعم تتعلق بالاحتيال في الرهن العقاري، وذلك بعد أن قدم مدير وكالة الإسكان بيل بولتي وثائق بدا أنها تُظهر أن كوك ادعت صفة "الإقامة الرئيسية" لعقارين في الوقت نفسه.

في هذا الإطار، قال محامي كوك آبي لويل: "هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس الآن، تماماً كما كانت قبل عام عندما حاول الرئيس ترامب عزل المحافظة كوك والتدخل في استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي".

وكانت شبكة ABC أول من كشف عن الخطاب الموجّه إلى كوك.