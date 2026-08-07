بمقدار 23 ألف وظيفة.. انكماش سوق العمل الأميركي في يوليو بشكل غير متوقع

أظهرت بيانات الوظائف الأميركية لشهر يوليو تموز، انكماشاً غير متوقع في سوق العمل، مع تراجع معدل البطالة في الوقت نفسه.

وأظهر تقرير الوظائف غير الزراعية فقدان الاقتصاد الأميركي 23 ألف وظيفة خلال يوليو، مقارنة مع توقعات بإضافة 83 ألف وظيفة، فيما تراجع معدل البطالة إلى 4.1% من 4.2%.

كما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة، الذي يقيس نسبة السكان العاملين أو الباحثين عن عمل، إلى 61.4% في يوليو، مقابل 61.5% في يونيو ، في إشارة إلى استمرار بعض الضعف في سوق العمل الأميركي.