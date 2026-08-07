الذهب يتجه نحو تحقيق أفضل مكاسب أسبوعية منذ يناير

استقر سعر ⁠الذهب، اليوم، في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ يناير الماضي مدعوما بانخفاض أسعار النفط، في حين يترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات بشأن توقعات أسعار الفائدة.

و لم يطرأ تغير ​يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 4235.57 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه حقق مكاسب 4.8 بالمئة خلال الأسبوع.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 4293.80 دولار.

و بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة لتصل ​إلى 61.26 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5 ⁠بالمئة إلى 1720.75 دولار، وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1363.50 دولار.