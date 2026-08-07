الذهب يتجه نحو تحقيق أفضل مكاسب أسبوعية منذ يناير
استقر سعر الذهب، اليوم، في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ يناير الماضي مدعوما بانخفاض أسعار النفط، في حين يترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات بشأن توقعات أسعار الفائدة.
و لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 4235.57 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه حقق مكاسب 4.8 بالمئة خلال الأسبوع.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 4293.80 دولار.
و بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة لتصل إلى 61.26 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1720.75 دولار، وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1363.50 دولار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news