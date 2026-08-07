الذهب يبدد مكاسبه ويستقر مع صعود النفط

بدد الذهب مكاسب حققها في وقت ​سابق الخميس، ليجري تداوله على استقرار، وذلك مع صعود ‌أسواق النفط وتوقعات رفع سعر الفائدة الأميركية.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 4244.29 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوى ⁠منذ 18 يونيو في وقت سابق.

وفي الجلسة الماضية، قفز الذهب أكثر من أربعة بالمئة، وهي أكبر مكاسب يومية منذ فبراير.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 4299.60 دولار عند ‌التسوية.